IL MINISTRO URSO PROPORRA’ ALL’EUROPA DI RINVIARE LO STOP ALLE MACCHINE DIESEL E BENZINA

Il Governo Italiano, entro la fine del mese di Settembre, formulerà alla Commissione Europea una proposta per valutare di spostare oltre il 2035 il termine ultimo per la produzione di autovetture alimentate da benzina o diesel. A lavorare alla richiesta sarà il Ministro Urso, già sostenuto da Matteo Salvini, per una proposta che anche altri paesi, a cominciare dalla Germania, potrebbero condividere alla luce della pesante crisi nelle vendite che ha colpito il settore delle auto alimentate ad elettrico.

Il quadro normativo, dunque, potrebbe cambiare anche perchè la risposta dei consumatori alle proposte di auto elettrice non è stata entusiasmante. Il rischio concreto è quello di mettere in ginocchio un intero settore che per l’Italia, ma non solo, costituisce un punto di forza della industria e della produzione.