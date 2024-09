MATTEO SALVINI: “L’ITALIA NON PUO’ PIU’ DIRE NO AL NUCLEARE PER PRODURRE ENERGIA”

Il leader della Lega Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, torna sul tema della Energia Nucleare e sulla necessità che, anche l’Italia, come altri partner europei, possa dotarsi di centrali per la produzione di energia.

Ritengo che l’italia non possa più dire di no al nucleare, ritengo una delle mission più importanti di questo governo sia quella di riportare l’Italia nel contesto della modernità e dell’efficienza”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini, durante il suo intervento al Forum TEHA in corso a villa d’Este a Cernobbio. “Sono convinto – ha concluso – che se ci fosse la possibilità di fare un referendum, la maggioranza degli italiani direbbe sì al ritorno al futuro. Conto che nei prossimi giorni arrivino notizie positive da parte del governo”.