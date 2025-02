IL MINISTRO VALDITARA INCONTRA I CONSIGLIERI REGIONALE DELLA LEGA IN CAMPANIA

“Giornata significativa quella di oggi, nel corso della quale Giuseppe Valditara ha incontrato il gruppo consiliare della Lega. È stata un’occasione importante di confronto cordiale, nel segno dello spirito propositivo e della riflessione sulla centralità della scuola e dell’istruzione.

Questi valori vanno ulteriormente sostenuti e diffusi nei territori che si recuperano e rilanciano anche con la adeguata valorizzazione dei nostri studenti e dei nostri insegnanti. Totale convergenza di intenti tra il ministro e tutti i consiglieri regionali sulle future iniziative da realizzare in Campania, dove il nostro è il gruppo di centrodestra più rappresentato in Consiglio. Avanti così”. È quanto afferma il capogruppo Severino Nappi, a nome di tutto il gruppo Lega in Consiglio regionale: Massimo Grimaldi, Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno e Aurelio Tommasetti.