CAPACCIO, L’APPELLO DI CELANO (FI): “I CONSIGLIERI SI DIMETTANO PER ANDARE AL VOTO IN PRIMAVERA”

“I consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Capaccio-Paestum manifestino senso di responsabilità e rassegnino immediatamente le dimissioni per evitare che l’Ente sia commissariato per oltre un anno. È necessario, nell’interesse della collettività, che si torni al più presto al voto e si dia alla città un governo democraticamente eletto in grado di risollevare le sorti di un Ente dissestato dall’allegra gestione di un sistema di potere da cancellare.”

Lo scrive in una nota il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

“Provincia di Salerno e Comune di Capaccio Paestum hanno perso quasi cinque mesi ”. La constatazione è di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, secondo cui le dimissioni di Franco Alfieri sono tardive.

“La sensazione da un lato è di sollievo poiché le due istituzioni sono finalmente libere di un peso che le opprimeva. Dall’altro resta l’amarezza per un atto che sarebbe dovuto arrivare molto prima. Mi sono battuto dal primo momento affinché si uscisse da una paralisi inaccettabile. Un passo indietro era necessario da ottobre e parlare ora di senso di responsabilità mi sembra quantomeno inopportuno. Come se non bastasse il ritardo delle dimissioni rischia di gettare ulteriormente nel caos il Comune, che andrà al voto in

primavera solo se commissariato entro febbraio, e la stessa Provincia

”.