FRATELLI D’ITALIA VALLE DELL’IRNO: TONY SINISCALCO E’ IL NOME PER LE REGIONALI 2025

Il Coordinamento della Valle dell’Irno di Fratelli d’Italia, nel corso dell’ultima riunione, ha deciso di puntare sul nome dell’attuale Consigliere Comunale di Baronissi Tony Siniscalco per una candidatura alle prossime elezioni Regionali del 2025. Una scelta condivisa da tutti i territori che fanno parte del comprensorio che, come sottolineato dal Coordinatore Nicola Prudente : “intendono partecipare in maniera attiva alle prossime elezioni Regionali, nelle quali il Centro Destra ha la concreta possibilità di mettere la parola fine ai lunghi anni di disastro amministrativo del Pd e di De Luca. Abbiamo inviato, al nostro Coordinatore Provinciale, il nome di Tony Siniscalco, con la convinzione di poter coinvolgere, nella prossima tornata elettorale, tutti gli elettori della Valle dell’Irno.”

