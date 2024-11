IL MONDO DEI SOCIALISTI SI SPACCA SUL NOME DI VINCENZO DE LUCA E DEL TERZO MANDATO

“Non siamo rimasti affatto sorpresi dalla dichiarazione di Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, che ha dichiarato il suo appoggio alla candidatura di De Luca nella prossima competizione elettorale. Una scelta che purtroppo contribuisce a spianare la strada al centro destra alle prossime elezioni regionali campane. I Socialisti Democratici ritengono di non poter condividere alcun percorso politico elettorale con personaggi politici, accentratori e populisti perchè, coerentemente alla nostra storia, riteniamo indispensabile il rafforzamento della coalizione di centrosinistra, sia in Italia che in Campania”. Lo afferma in una nota Antonio Simeone, della segreteria nazionale Psdi. “Per il raggiungimento di tale obbiettivo sollecitiamo pertanto il Partito Democratico campano a convocare un tavolo di tutte le forze politiche democratiche e riformiste campane, per elaborare un programma di legislatura condiviso e per individuare un candidato autorevole per battere la destra e gli opportunisti che tutelano solo i loro interessi. Non perdiamo più tempo”, conclude Simeone.

