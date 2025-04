IL NOME DI TINO IANNUZZI SPACCA LA MAGGIORANZA DE LUCA PER LA COMMISSIONE DI GARANZIA

Non c’è, ancora, la fumata bianca sul nome del Presidente della Commissione di Garanzia, organismo che presiede agli atti della Regione Campania, che viene nominata dal Consiglio Regionale. A rendere complicato l’accordo tra i consiglieri regionali che compongono la maggioranza De Luca il nome voluto dallo stesso Presidente della Giunta: quello dell’ex parlamentare Tino Iannuzzi. Al momento, le trattative interne alla maggioranza sono ferme al palo e non è scontato che si possa trovare un’intesa nelle prossime settimane, quando la situazione interna al consiglio, per l’approssimarsi della campagna elettorale, diventerà ancora piu’ calda e rovente.

