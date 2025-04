PROVINCIALI 2025. TRA SARNO E SCAFATI I FRANCHI TIRATORI DEL CENTRO DESTRA

Al Centro Destra della Provincia di Salerno, al candidato Presidente della Provincia Giuseppe Rinaldi, conti alla mano, mancano almeno 15 voti nel seggio dove hanno votato i Comuni di Sarno e di Scafati. Già nelle ore successive allo scrutinio è iniziata la corsa per individuare i “franchi tiratori” che, secondo molti, potrebbero appartenere tutti allo stesso comune, tutti allo stesso gruppo politico del territorio. A Sarno, comune guidato dal Centro Sinistra con il Sindaco Squillante, potrebbe essere sfuggito qualche singolo voto nei gruppi di opposizione; ben diversa la situazione per il Comune di Scafati dove a governare è il Sindaco di Forza Italia Pasquale Aliberti, per un certo periodo considerato come un potenziale candidato Presidente di tutto il centro destra. Il caso dei “franchi tiratori” è, adesso, al vaglio dei diversi partiti della coalizione di centro destra, in modo particolare all’interno di Forza Italia dove i vertici regionali e provinciali del partito degli azzurri intendono, quanto prima, fare chiarezza sulla vicenda dai toni misteriosi.

