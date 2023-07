IL NUOVO REGIME FISCALE PER IL MONDO DELLO SPORT: IL CONVEGNO DEI GIOVANI COMMERCIALISTI

Pronti? Impreparati? Partenza… via! Il 1° luglio scorso è entrata in vigore, un po’ in sordina, la riforma dello Sport (D. lgs. n. 36/2021), che rivoluziona i criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi, e che complica il trattamento fiscale e previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico. Nell’attesa che Inps, Inail ed Agenzia delle Entrate si pronuncino definitivamente sui rispettivi ambiti di competenza, e che gli attesi decreti correttivi vengano pubblicati in GU, è fortemente sentita la necessità per tutte le associazioni che gravitano nel mondo sportivo di fare chiarezza sulla nuova disciplina. Dal 1° luglio, infatti, tutte quelle collaborazioni sportive che in base alla normativa previgente potevano essere retribuite con rimborsi forfettari o compensi sportivi che godevano di esenzione contributiva e fiscale, vengono ricondotte nell’ambito dei rapporti di lavoro (autonomo e subordinato) con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali del caso.

Con l’intento di informare tutti gli addetti ai lavori sulla Riforma ai nastri di partenza, supportare le ASD/SSD e i tutti gli attori interessati, l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno, in collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, ha realizzazione un convegno il prossimo 11 Luglio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso il Circolo Canottieri Irno a Salerno (Via Porto n. 41) dal titolo “Riforma dello Sport- cosa cambia nelle ASD alla luce del decreto correttivo D.lgs 36/2021”. Ai lavori Interverranno il dott. Claudio Mancini, docente della scuola regionale dello Sport del Coni Campania, che spiegherà i requisiti e le modalità di accesso al nuovo RAS, il Notaio Rosella Sgambati, l’avvocato Saverio Sicilia, il dott. Alfonso De Luca ed il Dott. Ugo Tedesco, mentre concluderà i lavori e modererà il Dott. Pasquale Boggi.