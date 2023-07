SABATO A NAPOLI ARRIVA ELLY SCHLEIN ? CHE FARA’ IL PRESIDENTE DE LUCA ?

C’è una settimana, o poco meno, di tempo per una trattativa, un tentativo di mediazione per evitare che la manifestazione di Napoli, indetta per il 15 Luglio, sabato prossimo, dal Pd nazionale contro l’Autonomia Differenziata, si trasformi in un Partito Democratico “differenziato”, con Elly Schlein in piazza e Vincenzo De Luca, con i suoi, a casa, a guardare e magari contare quante persone ci sono in piazza. Riusciranno i mediatori, in questi pochi giorni a disposizione, a trovare una soluzione che vada bene a tutti e due i contendenti ? De Luca rivendica la celebrazione del Congresso Regionale entro la fine dell’anno, la Schlein non ne vuole sapere e prosegue nel commissariamento del Pd campano. La situazione è tutt’altro che facile.

