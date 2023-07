ANTONIO IANNONE (FDI): “DAL MINISTRO URSO ALTRI 175 MILIONI PER IL SUD ITALIA”

“Atti concreti che generano ricadute positive e significative sull’economia del Mezzogiorno; fondi ingenti che certamente favoriranno lo sviluppo e la crescita del Sud. Complimenti al ministro Urso e al Ministero delle Imprese e del Made in Italia per aver destinato ulteriori 175 milioni di euro al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo che devono essere realizzati interamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Così si fa crescere il Sud e non solo a chiacchiere, come nel caso della Campania, dove De Luca ci ha resi ultimi praticamente in tutto. Palese la sua incapacità in qualsiasi settore, soprattutto nella Sanità che, grazie alla sua inadeguatezza, versa in condizioni vergognose: il diritto alla salute è sistematicamente disatteso.