IL PARTITO DEMOCRATICO SI PREPARA ALLA MOBILITAZIONE PER SABATO 11 NOVEMBRE A ROMA

Anche in Provincia di Salerno, come nel resto della Campania, il Partito Democratico si sta preparando alla manifestazione nazionale, organizzata dalla Segreteria Nazionale, per sabato 11 Novembre a Roma, in Piazza del Popolo, a partire dalle 14:00. Con mezzi propri, in treno o, come nella migliore tradizione progressista, in autobus: il popolo del Pd si prepara all’incontro dedicato alle politiche alternative al Governo Meloni ed anche dalla Provincia di Salerno ci si organizza per portare iscritti e simpatizzanti all’evento della Capitale. A lavorare, tra gli altri, all’organizzazione dei torpedoni targati Pd c’è anche l’ex Segretario Provinciale Nicola Landolfi che, da qualche giorno, ha messo in moto la macchina del Partito Democratico su tutto il territorio del salernitano, per portare, a Roma, un discreto numero di iscritti per partecipare all’evento che, di fatto, apre anche la campagna elettorale per le prossime elezioni europee.

Share on: WhatsApp