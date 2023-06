IL PD A CACCIA DEL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DOPO FRANCO ALFIERI

Nel Partito Democratico della Provincia di Salerno è già iniziata l’era del dopo Alfieri: l’attuale Presidente della Provincia di Salerno, intenzionato a proseguire il percorso come Sindaco di Capaccio, vista l’incompatibilità sancita dalla nuova legge elettorale per le Province, dovrà essere sostituito e si è già a caccia del nome del candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno. Un nome condiviso, chiaramente, anche con le altre forze politiche di centro sinistra, soprattutto con il Movimento 5 Stelle che ha lasciato già intendere di non voler accettare ogni proposta ma di volerne valutare la bontà. Tante sono le ambizioni, legittime o meno, di chi, in questo momento, spera di poter succedere a Franco Alfieri all’interno di Palazzo Sant’Agostino. Il cammino, pero’, sembra ancora lungo e non privo di insidie, soprattutto interne.

