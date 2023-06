ANTONELLO D’URSO (SOLOFRA LIBERA): “SPAZI PUBBLICI, ADESSO CI DANNO RAGIONE”

Ancora una volta i fatti danno ragione al buon senso dei rappresentanti della lista di Solofra Libera che, già nello scorso anno, avevano proposto all’attuale amministrazione comunale di utilizzare, in maniera provvisoria, l’area mercatale per ospitare eventi e manifestazioni ricreative. “Prendiamo atto con soddisfazione”, sottolinea il Consigliere Comunale Antonello D’Urso, “che in occasione dei festeggiamenti patronali per San Michele, la giunta ha autorizzato l’utilizzo degli spazi destinati all’area mercatale, per ospitare strutture di intrattenimento. Questo vuol dire che la nostra intuizione dello scorso anno – quando la medesima area fu individuata per ospitare un evento sportivo – era giusta ed anche legittima, e forse, fermata da motivi tutt’altro che amministrativi. Se, in ogni caso, tutto questo serve a far crescere la nostra Città’ e la nostra comunità siamo ben felici di sostenere ogni tipo di iniziativa, senza alcun pregiudizio e senza alcun preconcettto, come dovrebbe accadere quotidianamente “

