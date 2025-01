IL PIANO B DI GIORGIA MELONI: NUOVA LEGGE ELETTORALE AL POSTO DELLA RIFORMA DEL PREMIERATO

Una nuova Legge Elettorale che, senza la impegnativa e lunga riforma che introduce il Premierato, possa consentire agli elettori di indicare, in maniera abbastanza diretta, il nome del Presidente del Consiglio e, attraverso il sistema delle preferenze, i nomi dei parlamentari da eleggere. Il retroscena, raccontato da Il Corriere della Sera, riguarda la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, dinanzi alle possibile lungaggini per l’approvazione del Premierato, starebbe pensando ad una nuova legge elettorale, molto simile al sistema elettorale per l’Elezione dei Presidenti di Regione. Accanto all’indicazione del Presidente, poi, la scelta, attraverso il voto di preferenza dei deputati e dei senatori: una condizione che, da tempo, viene richiesta da molte forze di opposizione e che, non è escluso, possa ottenere un largo consenso all’interno delle forze politiche presenti in Parlamento.

