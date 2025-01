GIORGIA MELONI REPLICA AD ELLY SCHLEIN: “DIMISSIONI SANTANCHE’? NON HA DETTO NULLA SU ALFIERI”

“Rispetto al can can dell’opposizione, essere garantisti con la sinistra e giustizialisti con la destra anche no, perche’ io ho Giuseppe Conte che mi dice che devo fare dimettere un ministro che non e’ mai stato condannato quando ha un vice presidente del partito condannato in via definitiva; ho Elly Schlein che invoca le dimissioni del ministro Santanche’, ma non chiede le dimissioni del presidente della Provincia di SALERNO agli arresti domiciliari per corruzione. Quindi, diciamo: lezioni da questi pulpiti anche no”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un punto stampa a Gedda.

