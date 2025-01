FEDERICO CONTE DOPO ANTONIO MISIANI INCONTRA LUCIA ANNUNZIATA ED ISAIA SALES

Prima il Commissario Regionale del Partito Democratico in Campania Antonio Misiani, adesso, martedi’ 28 Gennaio, a partire dalle 18:00, all’interno dei saloni della Camera di Commercio di Salerno un incontro con Isaia Sales e l’europarlamentare del Partito Democratico Lucia Annunziata. Per Federico Conte, già parlamentare, oggi Presidente dell’Associazione Cittadino Sudd, continua il lavoro sul territorio della Regione Campania per mettere insieme i diversi pezzi del Pd, in vista, anche, del prossimo appuntamento con le elezioni Regionali 2025.

