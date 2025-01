I BANCHETTI DI FRATELLI D’ITALIA IN PROVINCIA PER SOSTENERE LE FORZE DELL’ORDINE

Anche Fratelli d’Italia, in Provincia di Salerno, scende in piazza per sostenere, con i suoi banchetti, il lavoro delle Forze dell’Ordine. Ecco i Comuni dove il partito di Giorgia Meloni sarà presente con i propri dirigenti.

Dalle ore 9:30 alle 13:00, alcuni circoli di FDI in provincia di Salerno allestiranno un gazebo per raccogliere le firme a sostegno delle forze dell’ordine.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di chiedere l’inasprimento delle pene per chi compie atti di resistenza, violenza, minaccia e lesioni nei confronti di pubblici ufficiali.

I gazebi saranno presenti domenica mattina dalle 9:30 nei seguenti comuni: – Nocera Superiore; – Baronissi; – Angri; – Sarno.