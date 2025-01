CONSIGLIO PROVINCIALE A PALAZZO SANT’AGOSTINO: 9 NOMINE DA FARE TRA MAGGIORANZA ED OPPOSIZIONE

Arriva un nuovo banco di prova per la maggioranza a Palazzo Sant’Agostino perchè mercoledi’ 29 gennaio, a partire dalle 13:00, si riunirà il Consiglio Provinciale di Salerno che, all’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, avrà anche 9 nomine da effettuare all’interno di altrettanti consorzi di cui l’Amministrazione Provinciale fa parte. La maggioranza, guidata dal Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo, dovrà gestire la distribuzione degli incarichi tra le diverse forze politiche che la compongono: dal Partito Democratico al Partito Socialista, passando per cio’ che resta dei Moderati ed Italia Viva. Stesso discorso per l’opposizione, composta da due consiglieri di Fratelli d’Italia ed uno ciascuno per Lega e Forza Italia: chi avrà la maggioranza delle nomine che spettano alla minoranza a Palazzo Sant’Agostino ?

Share on: WhatsApp