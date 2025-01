IL CONGRESSO PROVINCIALE DI AZIONE SALERNO IN PROGRAMMA PER IL PROSSIMO 15 FEBBRAIO

Azione Salerno si appresta a vivere il Congresso Provinciale per l’elezione dei nuovi organismi del partito in Provincia di Salerno. Chiusa la fase congressuale, con ottimi risultati tanto in Regione Campania quanto in Provincia di Salerno, il partito di Carlo Calenda si ritroverà il prossimo 15 Febbraio per celebrare il suo congresso provinciale e per eleggere, prima di ogni altra cosa, il nuovo Coordinatore Provinciale del partito.

Un appuntamento molto atteso, considerato che i nuovi dirigenti provinciali di Azione avranno, anche, il delicato compito di guidare il partito verso l’appuntamento con le elezioni regionali di autunno e comporre la lista con la quale il partito affronterà le Regionali del 2025 in Campania.