IMMA VIETRI (FRATELLI D’ITALIA): “GAZEBO NELLE PIAZZA, C’E’ FIDUCIA NELLE FORZE DELL’ORDINE”

“La fiducia dei cittadini nei confronti delle Forze dell’Ordine è inossidabile. Lo dimostrano le tantissime adesioni alla petizione che Fratelli d’Italia ha organizzato, anche in provincia di Salerno, per ribadire il sostegno agli uomini e alle donne in divisa in seguito ai ripetuti attacchi ed aggressioni che hanno subito. Noi, al contrario dei partiti di sinistra, non ci giriamo dall’altra parte e ci schieriamo pubblicamente al loro fianco”. Lo dichiara la deputata salernitana di FdI Imma Vietri che, oggi, ha partecipato ai primi gazebo allestiti per la raccolta firme ad Angri, Baronissi, Nocera Superiore e Sarno insieme al senatore Antonio Iannone, al consigliere regionale Nunzio Carpentieri e al presidente provinciale del partito Giuseppe Fabbricatore. “Questa iniziativa sostiene le proposte di Fratelli d’Italia per l’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale; per la creazione del reato di rivolta in carcere; per l’implementazione degli strumenti di difesa e tutela legale. Chi indossa una divisa per difendere i cittadini – sottolinea Vietri – non deve essere lasciato solo dalle istituzioni, perchè rappresenta il pilastro della nostra sicurezza e spetta a noi garantirne il rispetto e la protezione. Per questo, ringrazio gli amministratori locali, tutti i dirigenti di partito, i simpatizzanti e i cittadini che si sono fermati a firmare la nostra petizione affinchè, anche dalla provincia di Salerno, arrivi un importante contributo per rafforzare le proposte di Fratelli d’Italia a tutela delle Forze dell’Ordine” conclude Vietri.

