PARCO DEL CILENTO. DOMANI L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI

E’ molto tesa l’aria che si respira, in queste ore, tra i tanti piccoli comuni del Cilento, in attesa di conoscere l’esito del voto che domani, nell’assemblea dei Sindaci, vedrà eleggere il nuovo Presidente tra i primi cittadini che, per la stragrande maggioranza, appartengono al Partito Democratico. Ed è nello stesso Pd del Cilento che si sta consumando l’ennesimo confronto tra le diverse correnti perchè il Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo, forte del sostegno della Segreteria Provinciale di Via Manzo, punta sul nome dell’attuale Sindaco di Ascea Stefano Sansone. Fuori dai giochi, dopo l’ennesimo caso scoppiato con la Fondazione Vassallo, il Sindaco di Pollica Stefano Pisani che, pure, avrebbe voluto ricoprire il delicato ruolo. Sta a guardare, non potendo fare altro, il Consigliere Provinciale Vincenzo Speranza, Sindaco di Laurito, che ben avrebbe potuto esprimere una propria candidatura alla Presidenza dell’Assemblea, ostacolata dall’interno dello stesso Partito Democratico. Quella di domani sarà una giornata importante, soprattutto per valutare il peso di ciascun esponente del Pd nel cuore del Cilento, in vista della prossima sfida per le Regionali dell’autunno 2025.

