PARCO DEL CILENTO. SIMONE VALIANTE: “NESSUNA RIUNIONE ORGANIZZATA IN GIORNATA”

“In merito a notizie di stampa comparse già dalla mattinata ed anche in queste ore e diffuse chiaramente non certo per responsabilità della stampa, in maniera strumentale da chi vive della mia ossessione ed ormai da tempo è abituato ad imporre decisioni e non a discutere di politica, perché la politica costa pensiero e lo devi avere per impegnarlo, sono ancora una volta costretto a precisare che non ho organizzato alcuna riunione in giornata, tanto è vero che in questo momento sono impegnato in casa per concludere una relazione di lavoro.”

Lo scrive il Sindaco di Cuccaro Vetere Simone Valiante.

Ci sono certamente riunioni in corso ed iniziative politiche delle quali sono informato come qualsiasi delegato e come persona forse anche di esperienza, alla quale amici evidentemente che mi stimano, si rivolgono per un confronto e per una chiacchierata. Mi informano, tra l’altro, che sono attesi domani dal salernitano, pellegrinaggi ai piedi del Santuario. Non mi resta che affidarvi alla Madonna del Sacro Monte, che almeno Lei vi porti consiglio e buoni propositi