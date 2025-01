LA LEGA IN PIAZZA IN PROVINCIA DI SALERNO PER IL SOSTEGNO ALLE FORZE DELL’ORDINE

Da Angri a Roccagloriosa, passando per Contursi Terme: anche in Provincia di Salerno la Lega ha dedicato la giornata di oggi ad una serie di iniziative di piazza per ribadire il proprio sostegno alle Forze dell’Ordine, nell’ambito di una campagna informativa voluta direttamente da Matteo Salvini. Ad Angri, insieme al deputato e Coordinatore Provinciale del partito Attilio Pierro, anche il Consigliere Provinciale Giuseppe Del Sorbo. Presenti nei diversi presidi sul territori numerosi dirigenti e simpatizzanti della Lega che non hanno fatto mancare il proprio sostegno all’iniziativa.

