PARCO DEL CILENTO. PER METTERE PACE ALL’INTERNO DEL PD ARRIVA ANCHE PIERO DE LUCA

Prima delle operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Parco Nazionale del Cilento, dopo le polemiche delle ultime ore, per tentare di mettere pace e di trovare un’intesa su di un singolo nome, a Vallo della Lucania, arriva il parlamentare del Partito Democratico Piero De Luca. Troppo delicata la situazione, troppo grave, per il Pd, dopo decenni, perdere la guida dell’Assemblea dei Sindaci: ed ecco allora la presenza di Piero De Luca che, accompagnato dai dirigenti provinciali del Partito Democratico, tenterà la mediazione finale prima del voto da parte dei Sindaci che fanno parte dell’Assemblea.

Share on: WhatsApp