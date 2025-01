PAOLO SISTO (FORZA ITALIA): “DAI MAGISTRATI UN ATTO DI BELLIGERANZA, PARLAMENTO LIBERO DI DECIDERE”

L’abbandono delle Corti di Appello da parte dei magistrati durante l’intervento dei rappresentanti del Governo è un “evidente atto di belligeranza” da parte dei magistrati contro il Governo. Lo ha detto, in un’intervista a “Repubblica”, il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. “Non ho gradito l’imboscata, con tanto di telecamerina, tesami dal segretario nazionale di AreaDg Giovanni Zaccaro durante la cerimonia. Quella dei ‘social del dileggio’ è una magistratura sbeffeggiante, ai limiti del volgare, poco consona al ruolo che la Costituzione le riserva. Ed alcuni magistrati hanno voluto personalmente prendere le distanze da quanto accaduto. Non casualmente ho risposto a Zaccaro che i dadi avrebbe fatto meglio ad impiegarli per il brodo”, ha spiegato.

