REGIONALI 2025. IL CONTO ALLA ROVESCIA E’ GIA’ INIZIATO: 9 MESI ALL’APPUNTAMENTO CON IL VOTO

E’ già iniziato il conto alla rovescia per le prossime elezioni regionali in Campania: anche se non è ancora stata ufficializzata, la data piu’ probabile per il voto è quella del 9 e 10 Novembre 2025, in poche parole tra 9 mesi. Tempi che sembrano lunghi ma, soprattutto per chi deve organizzare la sua campagna elettorale al Consiglio Regionale, sono abbastanza giusti: in territori, poi, come la Provincia di Salerno, la necessità di avere a disposizione tempi piu’ lunghi per poter raggiungere tutte le località è fondamentale.

Intanto, prima di conoscere la data per le prossime elezioni Regionali in Campania, a breve, entro la fine del mese di febbraio, si conosceranno i tempi del giudizio della Corte Costituzionale sul ricorso presentato dal Governo contro la legge Regionale sul terzo mandato di De Luca.