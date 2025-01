FORZA ITALIA CAMPANIA: SABATO 1 FEBBRAIO A NAPOLI LA RIUNIONE REGIONALE IN VISTA DELLE ELEZIONI

E’ stata convocata per sabato 1 Febbraio, a Napoli, la riunione della Segreteria Regionale di Forza Italia, presieduta da Maurizio Gasparri, che avrà come oggetto di discussione l’appuntamento con le elezioni regionali del prossimo autunno. Il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello – che ha quasi definito in ogni provincia l’elenco dei candidati e delle candidate al Consiglio Regionale – incontrerà tutti i dirigenti della Campania, per mettere a punto le strategie con le quali affrontare i prossimi mesi di campagna elettorale sul territorio della Regione. Inevitabile che si discuterà, anche, del nome del candidato alla Presidenza della Regione, espressione del centro destra: alcune novità, in questo senso, potrebbero arrivare per la metà del mese di Febbraio 2025.

