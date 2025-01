REGIONALI 2025. NEL CAMPO LARGO COSTA (M5S) LANCIA ALLARME: “CANDIDATURA DE LUCA SPACCA COALIZIONE”

“Vincenzo De Luca? Ho stima di lui, è una persona troppo intelligente per non mettere in conto che la sua eventuale scelta di scendere in campo può spaccare tutta l’alleanza dell’area progressista a favore dell’area di destra. Questo sarebbe un peccato gigantesco, ma lo considero fin troppo intelligente per non sapere questo”. Lo dice Sergio Costa, vicepresidente della Camera, incontrando i giornalisti a Napoli dove oggi ha partecipato alla cerimonia organizzata in occasione del Giorno della Memoria.

