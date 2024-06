IL PRESIDENTE DE LUCA AL PRIDE DI NAPOLI IN CORTEO: “OGNI INDIVIDUO DEVE SENTIRSI LIBERO”

“Al Napoli Pride 2024 per la libertà di ogni individuo. Dobbiamo acquisire come conquista il diritto di ogni essere umano ad organizzare la propria vita secondo i propri valori e i propri sentimenti. Offendere in un consultorio una donna che deve fare un’interruzione di gravidanza è un atto di violenza intollerabile. ”

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

In Campania abbiamo dimostrato che la tutela dei diritti non è in alternativa anche a valori cristiani, non è in alternativa a chi organizza una famiglia tradizionale. Ai giovani dico di avere coraggio, di non rinunciare alla propria libertà, di tenere la testa alta. L’importante è non scendere sul piano della violenza, ma è altrettanto importante non piegarsi mai di fronte a nessun ricatto, a nessuna forma di violenza. La dignità di un essere umano non è un bene negoziabile.