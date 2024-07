IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI A NAPOLI CON MANFREDI PER I FONDI SU BAGNOLI

Domani, a Napoli, arriva Giorgia Meloni per un incontro istituzionale con il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: al centro della riunione i fondi di coesione che il Governo ha già stanziato per il progetto di riqualificazione di Bagnoli. Una visita che, negli ambienti del Partito Democratico della Regione Campania, non è vista di buon occhio, vista la grancassa mediatica che il Presidente De Luca, da tempo, ha avviato contro il Ministro Fitto ed il sistema di gestione dei Fondi di Coesione. Per il progetto Bagnoli, il Governo Meloni ha preferito interloquire direttamente con l’Amministrazione Comunale di Napoli e con il Sindaco Gaetano Manfredi.

