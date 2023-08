IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI GIOVEDI’ 31 AGOSTO A CAIVANO

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, andrà giovedì 31 agosto al Parco verde di Caivano. Lo ha annunciato don Maurizio Patriciello. “Sono tanto speranzoso. Vediamo cosa accadrà dopo la visita”, ha aggiunto. Meloni, aveva espresso nel corso del Consiglio dei ministri di ieri l’intenzione di recarsi in visita al parco, in seguito allo stupro di gruppo nei confronti di due cuginette.

Sono rimasta profondamente colpita, come immagino tutti voi, da quello che è accaduto al Parco Verde di Caivano. Rispetto a quanto accaduto, e alle denunce civili provenienti da Caivano, l’obiettivo del governo è al tempo stesso di ‘bonificare’ l’area, garantendo che per la criminalità non esistono zone franche”, aveva affermato il presidente del Consiglio nel suo intervento al Cdm. “Intendo raccogliere l’invito formulato da don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, a recarmi sul luogo: non però per una semplice visita o, peggio, per una passerella, bensì per offrire sicurezza alla popolazione, e per offrire ai giovani la possibilità di praticare sport, anche di livello. Insieme ai ministri Piantedosi e Abodi, ritengo che il Centro sportivo debba essere ripristinato e reso funzionante, immaginando – una volta superate le formalità burocratiche, ma il prima possibile – di affidarne la gestione al gruppo sportivo delle Fiamme Oro”, aveva sottolineato Meloni.