EUROPEE 2024. ELLY SCHLEIN A CACCIA DI CANDIDATI IN REGIONE CAMPANIA

Ci sono da raccogliere disponibilità, ma ci sono anche candidature da proporre ai territori e da costruire in vista dell’appuntamento del prossimo 9 Giugno. E cosi’ la Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, nei prossimi giorni, affronterà il dossier Campania: considerato che il Congresso Regionale, difficilmente, verrà celebrato prima delle Elezioni Europee del prossimo anno, è sempre piu’ probabile che la scelta delle candidatura ricadrà sul Commissario Regionale del Pd Antonio Misiani e, di conseguenza, direttamente tra le mani della Segreteria Nazionale. I nomi ? Non è escluso che, proprio in virtù di questa facoltà di scelta, la Schlein possa chiedere ai big del partito in Campania un impegno diretto, a cominciare dallo stesso Governatore De Luca. Poi, ovvio, ci saranno anche i nomi che sono piu’ vicini alle sue posizioni a cominciare da Sandro Ruotolo per finire ad Anna Petrone. Il tempo sembra molto ma non è tanto, se solo si pensa che la campagna elettorale per le Europee toccherà la bellezza di 6 regioni (Campania, Molise, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Calabria).

