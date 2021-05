IL PRESIDENTE DEL VENETO LUCA ZAIA: “NELLA NOSTRA REGIONE VACCINATO UN CITTADINO SU DUE”

«Abbiamo già inoculato 2,2 milioni di dosi, in via teorica un veneto su due ha avuto un incontro ravvicinato con il vaccino». Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia al termine della visita del commissario Francesco Paolo Figliuolo al PalaExpo di Marghera. «Il commissario – ha spiegato Zaia – ha avuto modo di vedere di persona una macchina vaccinale con 1.300 persone schierate tutti i giorni e 60 centri vaccinali che ci permettono essere in testa alle classifiche nazionali. Sulle popolazioni target siamo a numeri straordinari. Possiamo dire che il Veneto ha svuotato gli ospedali in certe fasce d’eta», ha concluso.