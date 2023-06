IL SALERNITANO ROSARIO RAGO NELLA TOP TEN DELL’ORTOFRUTTA ITALIANA 2023

Rosario Rago nella top ten dei “Protagonisti dell’ortofrutta italiana 2023”. Il riconoscimento gli è stato attribuito nel corso della cerimonia svoltasi a Villa Necchi a Milano. Rosario Rago, componente della Giunta nazionale di Confagricoltura, è a capo della Rago Group, azienda di Battipaglia nata nel 1892. Oggi specializzata in quarta gamma, punta sull’ecosostenibilità e sull’innovazione. L’intero processo di produzione avviene all’interno

dell’impresa, dove ogni passo è attentamente monitorato e rispetta rigidi parametri qualitativi. Rosario Rago ne rappresenta la quarta generazione, che investe costantemente per l’utilizzo intelligente delle risorse naturali: acqua, terra ed energia solare.

L’iniziativa “Protagonisti dell’ortofrutta italiana” è nata per premiare le eccellenze tricolori del comparto. L’Italia ha una forte vocazione ortofrutticola, è tra i principali produttori a livello mondiale e sesta per l’export. L’ortofrutta nazionale, fresca e trasformata, supera i 10 miliardi in valore e si conferma prima voce dell’export agroalimentare.