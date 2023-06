IMMA VIETRI (FDI): “ADDIO A SILVIO BERLUSCONI, FONDATORE DEL CENTRO DESTRA”

“Il presidente Silvio Berlusconi è stato un grande uomo, un grande politico, oltre che un grande imprenditore, che resterà nei libri di storia della politica italiana per aver fondato, nel 1994, il centrodestra italiano e per aver impedito più volte alla sinistra di prendere il potere resistendo ad ogni genere di attacco. La storia gli renderà giustizia. Esprimo il mio più sentito cordoglio ai colleghi di Forza Italia e alla famiglia in questo momento di profondo dolore”. Lo dichiara, in una nota, la deputata e capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera Imma Vietri.

