GIUSEPPE RUBERTO (FI): “BERLUSCONI PROTAGONISTA ASSOLUTO DELLA SCENA POLITICA”

“L’Italia, l’Europa e il Mondo perdono un grande uomo, uno straordinario imprenditore e un grande statista. Il Presidente Silvio Berlusconi è stato il protagonista assoluto della seconda Repubblica, guidando quattro governi per il tempo record di nove anni, con una rivoluzione liberale fatta di meno tasse e più crescita.

Ha segnato, da protagonista, un’epoca inventando un nuovo modo di fare politica che ha fatto scuola.”

Lo dichiara Giuseppe Ruberto, Capogruppo in Consiglio Provinciale di Forza Italia.

Capace di dominare la scena politica Italiana anche quando era all’opposizione.

Fondamentale il suo ruolo nel Partito Popolare Europeo, con le sue straordinarie doti di mediazione internazionale.

Sarà ricordato per sempre come Uomo di straordinario successo

per il suo grande cuore nel sostenere i più deboli, per le sue qualità e capacità imprenditoriali e per la sua grande passione e strepitosi risultati nel mondo del calcio.

In qualità di Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale di Salerno esprimo sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari.

Onoreremo il suo ricordo con maggiore impegno e dedizione, attraverso una costante attenzione alle nostre Comunità con quel modo di fare politica tanto caro al Presidente Berlusconi, stare sempre vicini ai cittadini, ai giovani, agli anziani e ai più deboli.