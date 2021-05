IL SENATO APPROVA ODG DI FDI PER SALVARE I BILANCI DI OLTRE 800 COMUNI ITALIANI

“”Grazie a Fratelli d’Italia oltre 800 enti locali, Comuni e Province potranno evitare gli effetti pericolosi della sentenza 80 del 29 Aprile 2021 della Corte Costituzionale, che avrebbe reso impossibile approvare i bilanci. Invece, grazie al nostro ordine del giorno approvato al decreto Covid il governo si impegna ad individuare soluzioni affinchè gli Enti in difficoltà siano messi nelle condizioni di approvare i bilanci di previsione per l’anno 2021.

Avevo subito sollevato questo tema depositando l’ordine del giorno al primo provvedimento utile, appunto il dl Covid, e il via libera all’ordine del giorno rappresenta un’importante risposta per evitare di mandare in default questi enti, che sono le Istituzioni di prossimità dei cittadini soprattutto in un momento storico così delicato”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone