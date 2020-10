IL SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA CONTRO LE DICHIARAZIONI DI DE LUCA

Siamo abituati ai monologhi del Presidente della Regione Vincenzo De Luca senza possibilità di replica immediata lancia messaggi sul paese che vorrebbe in alcuni casi paragonabile al paese delle meraviglie”. Sono queste le dichiarazioni del Segr. ADP Maiorana sulla scandalosa assenza delle forze dell’ordine nell’attività di controllo anticovid.

Probabilmente il Presidente della Regione Campania non conosce gli organici della Polizia di Stato e l’impegno giornaliero dei poliziotti nell’assolvere i propri compiti istituzionali tra i quali l’ultima rapina sventata a Napoli cui è seguito un conflitto a fuoco ove ha perso la vita un rapinatore diciassettenne.

Il Presidente De Luca probabilmente, grande uomo di statistica, ha certamente visto crollare i controlli che pochi mesi fa effettuavano le forze dell’ordine che durante il lockdowd effettuavano esclusivamente tale attività poiché era vietato uscire da casa senza un giustificato motivo.

Aggiunge ancora il Segretario ADP Maiorana che oggi, con le attività produttive riprese al 100% la Polizia di Stato è impegnata non solo ad assolvere i compiti anticovid ma ad effettuare la prevenzione e repressione dei reati in genere cui ad esempio l’ultima rapina che ha visto tra l’altro l’arresto di Ciro De Tommaso meglio conosciuto come il figlio di Genny a carogna.

Siamo certi che il Presidente De Luca contribuirà ad innalzare i controlli sui bus e sui treni, richiesti dallo stesso, azzerando la sua scorta di vigili urbani che potrebbero certamente sollevare l’asticella dei controlli se potessero dedicarsi solo a tali se potessero dedicarsi solo a tali servizi.

