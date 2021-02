IL SONDAGGIO DI TERMOMETRO POLITICO: LEGA 24%, PD 19%, FDI 18,5%, M5S 15%

Dopo un anno di pandemia, le restrizioni cominciano ad avere un forte impatto sulle persone. Il 19,5% ammette che la situazione sta cominciando a diventare psicologicamente insopportabile mentre il 18% dichiara di aver superato il limite della sopportazione. Il 38,6%, pur definendo l’attuale contesto pesante, afferma di riuscire ancora a sopportare tale situazione. Per il 18,1% non è cambiato sostanzialmente nulla mentre solo il 5,6% ritiene che personalmente la situazione odierna sia migliore rispetto a prima. Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno….

…. la Lega in ulteriore crescita al 24%. *Il Pd cala ancora: ora si ritrova al 19,4% con Fratelli d’Italia a meno di un punto di distanza (18,5%)*. Il Movimento 5 Stelle perde 8 decimi e scivola al 15% mentre Forza Italia sale al 6,2%. La Sinistra (3,5%) supera in colpo solo Azione e Italia Viva in calo rispettivamente al 3,1% e al 3%. Sotto il 2% si trovano +Europa (1,5%), Verdi (1,3%) e Partito Comunista (1%).