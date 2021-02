LUISA MAIURI: “ALTA VELOCITA’ E STAZIONI, IN ATTO LA GUERRA TRA POVERI”

Il concetto di fare squadra è quanto mai sconosciuto in un momento in cui dovremmo essere tutti dalla stessa parte.

“Come i capponi di Renzo che a testa in giù si beccavano “ come avviene sovente tra compagni di sventura “, si rischia di vanificare comunque un’occasione di rilancio irripetibile del Mezzogiorno e un’opportunità di sviluppo per tutto il territorio a sud di Salerno.