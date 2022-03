IL SOTTOSEGRETARIO GIAN MARCO CENTINAIO A PAESTUM CON GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Tornano sul territorio della Provincia di Salerno gli uomini di spicco della Lega di Matteo Salvini: giovedi’ 17 Marzo il sottosegretario all’Agricoltura Gian Marco Centinaio sarà a Paestum, insieme al Coordinatore Provinciale Attilio Pierro, per una serie di incontri sul territorio, a cominciare da quello con i produttori del Carciofo IGP di Paestum. L’appuntamento con Centinaio è a partire dalle 15:00 e dopo la riunione con gli imprenditori agricoli per il senatore della Lega ci sarà una visita all’interno dell’area Archeologica di Paestum e per finire un incontro con i dirigenti e gli elettori del partito.

