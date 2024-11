IL TERZO MANDATO SCOPPIA TRA LE MANI DI ELLY SCHLEIN NEL CUORE DELLE REGIONALI IN UMBRIA ED EMILIA ROMAGNA

L’effetto del voto da parte dei Consiglieri Regionali del Partito Democratico della Campania sul terzo mandato produrrà i suoi effetti politici che fuori dai confini regionali ? Il caso “Campania” scoppia tra le mani di Elly Schlein proprio nel cuore della campagna elettorale per l’Umbria e l’Emilia Romagna ed a quelle latitudini l’idea degli ordini di partiti ha una importante maggiore rispetto a quello che accade tra Benevento, Avellino, Caserta, Napoli e Salerno. Insomma, la grana del terzo mandato per De Luca, per Elly Schlein diventerà un problema nazionale, una mina esplosa sotto la sua leadership che gli ultimi risultati elettorali iniziano a far vacillare. E lo sa bene De Luca che nella sua carriera politica di Segretari Nazionali ne ha visti passare tanti. Ed, in cuor suo, prima delle Regionali in Campania, spera di vederne anche un altro.

Share on: WhatsApp