REGIONALI 2025. IL M5S IN SILENZIO SU TERZO MANDATO, ROBERTO FICO ATTENDE L’OK DA ROMA

Il Movimento 5 Stelle, almeno quello all’interno del Consiglio Regionale della Campania, ha scelto la strada del silenzio dopo il voto, della serata di ieri, all’interno della Commissione Statuto, per l’ok alla norma Salva De Luca con il terzo mandato per il Presidente in carica. Bocche cucite, “abbiamo già detto la nostra, aspettiamo martedi’”, che suona come un avviso ai naviganti di questa stravagante campagna elettorale per la Regione Campania all’interno del centro sinistra. Cosa accadrà martedi’ 5 Novembre ? Con ogni probabilità ci sarà il voto favorevole dell’aula sul Terzo Mandato di De Luca ma, forse, il Movimento 5 Stelle guarda a quello che potrebbe accadere fuori dal Consiglio Regionale.

Un primo ok sul nome di Roberto Fico come candidato alla carica di Presidente della Regione con il sostegno di Partito Democratico (almeno quello nazionale), Movimento 5 Stelle ed Alleanza Verdi Sinistra ? La partita a scacchi è appena iniziata.