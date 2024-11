IMMA VIETRI (FDI): “TERZO MANDATO DE LUCA, NON SI SA PIU’ QUALE SIA IL VERO PARTITO DEMOCRATICO”

“I vertici nazionali del Pd si schierano contro il terzo mandato di De Luca e contemporaneamente i consiglieri regionali, sempre del Pd, annunciano il loro voto a favore. Un altro capolavoro politico della segretaria Elly Schlein. Ormai non si sa più quale sia il vero Pd”. Lo dichiara, in una nota, la deputato campana di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “La Campania è diventata un terreno di scontro tutto interno ad un solo partito, lo stesso che, è bene ricordarlo, in questi anni, è stato complice del governatore in tutto. Ora c’è da chiedersi cosa farà Schlein. Incasserà il colpo e farà finta di nulla oppure avrà il coraggio di mettersi contro il governatore e i suoi consiglieri? La telenovela in casa Pd è appena iniziata. Una cosa però è certa: la stagione dei democratici alla guida della Regione è al tramonto. I campani meritano di meglio” conclude Vietri.

