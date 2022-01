IL VENERDI’ DI DE LUCA: CHE FA IL PRESIDENTE SULLA SCUOLA, LASCIA O RADDOPPIA?

Domani è venerdì, giornata dedicata, almeno nel primo pomeriggio, alla consueta diretta del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: tutti, o quasi, sono in attesa dei suoi pronunciamenti sul futuro del mondo della scuola, dopo che il Governo ha varato l’ultimo decreto che va nella direzione di mantenere aperto ed in presenza il settore della formazione. Cosa farà De Luca rispetto alle sue dichiarazioni dei giorni precedenti ? Lascia o raddoppia ? Dirà che sono provvedimenti blandi, quelli adottati dal Governo, ma che comunque consentono di riaprire in relativa sicurezza le scuole oppure, mantenendo fede alle sue idee, annuncerà prima ed emanerà poi l’ordinanza che impone, in tutta la Campania, la Didattica a distanza fino alla fine del mese di gennaio ? Per saperlo serve ancora qualche ore, siamo già a giovedi’.

