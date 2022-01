COSTABILE SPINELLI, L’ATTACCO A COPPOLA: “SERVALLI, PER LA SANITA’ HA LASCIATO IL PARTITO”

Costabile Spinelli entra nel vivo della campagna elettorale per le prossime comunali di Agropoli e con un post, anche senza mai fare riferimento diretto al Sindaco Adamo Coppola, prende l’esempio del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli come modello da seguire per la tutela degli interessi dei cittadini.

“Mi sento di fare il mio plauso al Sindaco di Cava dei Tirreni, Enzo Servalli, che antepone gli interessi della Città e la salute dei suoi cittadini alla tessera di partito.

Enzo ha comunicato l’altro giorno la sua decisione di non rinnovare la tessera del PD per poter essere maggiormente libero di agire per salvaguardare il diritto alla salute dei suoi concittadini. Lo strappo è avvenuto all’ennesimo ridimensionamento di uno dei reparti dell’ospedale cittadino per impiegare quei sanitari nel reparto Covid di altri presidi.” Lo scrive Costabile Spinelli.

“Sia chiaro poteva essere qualsiasi altro partito. Quando si è chiamati a svolgere il ruolo di primo cittadino, i cittadini e i loro bisogni devono avere la priorità su tutto. E se l’appartenenza ad un partito può costituire un freno, allora è bene essere liberi perché ce lo chiede la cittadinanza, che poi è quella che ci esprime fiducia attraverso il voto”