IL VIDEO IN CONSIGLIO REGIONALE. DI FENZA: “ACCETTO ESPULSIONE MA NON OFFESE DI CALENDA”

“Accetto di essere espulso dal partito, ma essere definito buffone da una persona così di stile e aristocratica come Calenda, non lo accetto minimamente. Anche perché quello che lui chiama buffone lo ha aiutato a comporre il gruppo consiliare di Azione in Regione Campania”. In una dichiarazione resa all’ANSA il consigliere regionale Pasquale Di Fenza replica così al leader di Azione che lo ha espulso con effetto immediato a seguito del video che lo ritrae nei suoi uffici del Consiglio regionale mentre intona l’inno di Mameli con la tik toker Rita De Crescenzo, mentre un altro influencer sventola il Tricolore.

“Detto ciò – aggiunge Di Fenza – avevo chiesto scusa per l’accaduto. Penso che Calenda con stile ed eleganza potesse tranquillamente espellermi dal partito senza darmi pubblicamente del buffone. Aggiungo che le scuse ai miei elettori le ho chieste io in primo luogo per la mia leggerezza nello sventolare il tricolore”.

Di Fenza ha confermato di non avere avuto contatti diretti con gli esponenti di Azione e di avere appreso dalla stampa dei provvedimenti assunti nei suoi confronti: “Non mi ha chiamato nessuno – ha osservato – oggi erano tutti impegnati a scrivere”.

