REGIONALI IN CAMPANIA. CREPE NEL CENTRO SINISTRA, L’ASSESSORE CAPUTO: “IO NON CI STO”

L’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, esponente di Italia Viva, già candidato con il partito di Matteo Renzi alle ultime elezioni europee, è sul punto di lasciare il centro sinistra in Campania, per aderire ad uno dei partiti del centro destra (Fratelli d’Italia, ndr), in vista delle prossime elezioni regionali di Novembre. E lo stesso Caputo, attraverso un post pubblicato su Fb, lascia intendere di aver già preso la sua decisione.
Elezioni regionali, la Campania merita di più.
È il momento di scompaginare una discussione sterile ed elevare finalmente la qualità del confronto.
Basta personalismi. Torniamo a parlare di contenuti, di futuro, di una prospettiva comune.
Anche rispetto all’eredità del lavoro svolto in questi anni dalla Giunta guidata da Vincenzo De Luca, sarebbe stato utile aprire una riflessione seria, prima di chiudere ogni discussione.
Da troppo tempo si rinvia ogni scelta.
Si parla di continuità e di discontinuità senza discutere realmente di priorità, senza una visione condivisa, senza affrontare temi strategici per il futuro della Campania.
Io non ci sto.
Molti mi chiedono: “Cosa farai?”
La domanda sul futuro è legittima.
Ma prima delle ambizioni personali, vengono i contenuti, le scelte, la visione.
Il futuro non può prescindere dalle competenze, dalla serietà, dalla capacità di affrontare con visione e concretezza la complessità del presente.
Non servono scorciatoie. Serve preparazione.
Non servono scelte di comodo. Servono persone all’altezza.
Io ci sono.
E se nascerà un progetto serio, credibile, all’altezza delle sfide che abbiamo davanti,
o se qualche progetto saprà rafforzarsi e aprirsi davvero al futuro, non mi tirerò indietro.