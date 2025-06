IMMA VIETRI (FDI): “10 MESI DI ATTESA PER MALATO LEUCEMIA. ALTRO MIRACOLO DI DE LUCA?”

“E’ scandaloso che un paziente malato di leucemia, persino con noduli ai polmoni, debba attendere ben dieci mesi (precisamente 294 giorni) per potersi sottoporre ad una visita pneumologica di controllo all’ospedale Moscati di Avellino. Sono questi, probabilmente, i traguardi a cui fa riferimento, in ogni incontro pubblico, il presidente De Luca”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanita’. “Assistiamo quotidianamente ad una narrazione slegata completamente dalla realta’ vissuta da migliaia di cittadini. Come si fa a dire che la Campania e’ la prima regione d’Italia per le liste d’attesa? Basta telefonare a qualsiasi cup per rendersi conto che proprio le liste d’attesa rappresentano una delle emergenze piu’ gravi del nostro sistema sanitario regionale”. Per Vietri “De Luca e i suoi nominati, in dieci anni, non hanno fatto assolutamente nulla per migliorare le prestazioni sanitarie. E le ripercussioni sulla salute dei pazienti sono fin troppo evidenti, con moltissimi di loro che sono costretti a rivolgersi alle strutture private o ad andare fuori regione persino per una visita. Anche perche’ – sottolinea Vietri – un lungo periodo di attesa puo’ significare, in particolari per i pazienti con patologie serie come la leucemia (ma non solo), un peggioramento della condizione medica e, in alcuni casi, puo’ risultare fatale. Dunque, altro che ‘miracoli’ e traguardi raggiunti. La Sanita’ e’ stata letteralmente messa in ginocchio da De Luca e dai partiti del centrosinistra che, in questi anni, sono stati suoi complici in tutto. Ora e’ arrivato il momento per la Campania di voltare pagina” conclude Vietri.

